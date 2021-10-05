11'e 15 oynadık

Süper Lig'de tartışmalara yol açan Rizespor- Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Rize cephesinde hakemlere büyük bir tepki var. Bir spor programına katılıp açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Yapılanları gördük. Maçtan sonra soyunma odasında takımı tek tek tebrik ettim. 11'e 15 oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik" diye hakemlere tepki gösterdi.

GOLDE ELEKTRİK GİTTİ!

G.Saray'ın son golünde VAR'a gidilmemesinden yakınan Başkan Kıran, "Sanırım elektrikler kesildi, VAR'la iletişim koptu, Riva'yla görüşemediler. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes 'VAR'a gidecek' diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Tabela ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle kazanırsa, ben kendime yediremem" şeklinde sitem etti.

HERKES YAKIŞANI YAPAR

G.Saray'ın maçtan sonra Çaykur Rizespor'a teşekkür etmemesine de tepki gösteren Tahir Kıran "Tebrik ederiz, başarılar dileriz. En iyi şekilde ağırladık. Onlar sadece Valimize ve Emniyet Müdürümüze teşekkür etmişler. Bize de etmelerini isterdik. Yedek oyuncuları ve teknik heyeti tribüne aldım. Ben gittim aldım ve protokol tribününe oturttum. Herkes kendine yakışanı yapar" dedi.