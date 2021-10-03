SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Tahir Kıran, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu bizim kardeşimizdir. Ne zaman, nerede ne olur orasını bilemem. Yarın öbür gün bir yerlerde yolumuz kesişir, kesişmez o ayrı bir konu. Emre, benim kardeşimdir. Her zaman gider, gelir yanıma, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.