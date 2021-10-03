Haberler Rizespor SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Kıran, Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından çıkan Emre Belözoğlu iddialarına "Rize'de gazeteci dövdü, kapıdan içeri sokmam" şeklindeki sözleriyle yanıt veren Tahir Kıran, yeni bir açıklama da yaptı. İşte Tahir Kıran'ın öne çıkan açıklamaları...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 10:18
SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla adı anılan ancak herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası ortaya atılmıştı.

SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ise Emre Belözoğlu iddialarını net bir dille yalanlarken "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." sözleriyle Belözoğlu'yla görüşmediklerini belirtmişti.

SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Hamza Hamzaoğlu ile imzalamadan 2 gün önce kendisine teklifte bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait.

SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Kıran görüşme talep etti. Teklifte bulunuldu, ben de teşekkür ederek teklifi kabul etmeyeceğimi söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

TAHİR KIRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ile ilgili daha önce yaptığı açıklama hakkında konuştu.

SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından çıkan Emre Belözoğlu iddialarına "Rize'de gazeteci dövdü, kapıdan içeri sokmam" şeklindeki sözleriyle yanıt veren Tahir Kıran, yeni bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Tahir Kıran, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu bizim kardeşimizdir. Ne zaman, nerede ne olur orasını bilemem. Yarın öbür gün bir yerlerde yolumuz kesişir, kesişmez o ayrı bir konu. Emre, benim kardeşimdir. Her zaman gider, gelir yanıma, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA