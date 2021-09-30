Rize’nin dönüm maçı

Başakşehir deplasmanında 3-0 kaybeden Ç.Rize, sahasındaki G.Saray maçına dönüm noktası olarak bakıyor. Başakşehir karşısında ilk maçına çıkan Hamza Hamzaoğlu, futbolculuğu ve teknik direktörlüğü döneminde birçok kupa kaldırdığı eski takımına gözdağı verdi. Hamzaoğlu, "G.Saray maçı herkesin motivasyon sıkıntısı yaşamayacağı, istekli, arzulu oynayacağı bir maç olacak. Bizim için çok şeyin değişebileceği bir maç. İnşallah iyi sonuç alırsak milli arayı iyi geçirip lige yeni bir başlangıç gibi hazırlanabiliriz" diye camiaya umut dağıttı.