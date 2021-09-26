Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan Çaykur Rizespor açıklaması geldi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla adı anılan ancak herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası ortaya atılmıştı.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ise Emre Belözoğlu iddialarını net bir dille yalanlarken "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." sözleriyle Belözoğlu'yla görüşmediklerini belirtmişti.