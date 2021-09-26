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Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan Çaykur Rizespor açıklaması geldi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Karadeniz temsilcisi Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı. Emre Belözoğlu'da TGRT Spor'a katılarak hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 09:02
Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan Çaykur Rizespor açıklaması geldi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla adı anılan ancak herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası ortaya atılmıştı.

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan Çaykur Rizespor açıklaması geldi

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ise Emre Belözoğlu iddialarını net bir dille yalanlarken "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." sözleriyle Belözoğlu'yla görüşmediklerini belirtmişti.

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan Çaykur Rizespor açıklaması geldi

Rizespor, Bülent Uygun'un yerine Hamza Hamzaoğlu'nu getirirken Karadeniz ekibiyle ismi anılan Emre Belözoğlu, konuya ilişki TGRT Haber'e açıklamada bulundu.

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan Çaykur Rizespor açıklaması geldi

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Hamza Hamzaoğlu ile imzalamadan 2 gün önce kendisine teklifte bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait.

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan Çaykur Rizespor açıklaması geldi

Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Kıran görüşme talep etti. Teklifte bulunuldu, ben de teşekkür ederek teklifi kabul etmeyeceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

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