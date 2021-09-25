Hamzaoğu Çaykur Rize’de!

Süper Lig'de 1 puanla sonuncu sıradaki Rizespor, Altay yenilgisi sonrasında yollarını ayırdığı Bülent Uygun'un yerine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi. Tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Törende Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu da yer aldı. Geçen sezon kısa süre Kayseri'de görev alan Hamzaoğlu, 2006-08 arasında Susic'in yardımcısı olarak Rize'de görev almıştı.

KAPIDAN SOKMAM

Öte yandan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, katıldığı spor programında, taraftarların Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi isteğine sert tepki gösterdi. Başkan Kıran, "Emre Belözoğlu'nu almam! Başakşehir'de oynarken Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'I RİZE'YE GÖMMELİYİZ!

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan transferinde gerilim yaşadıkları G.Saray'a sert göndermede bulundu. Kıran, "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (G.Saray), Rize'ye gömmemiz lazım! Bizimle çok uğraşıyorlar" dedi.