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Çaykur Rizespor Hamza Hamzaoğlu'nu resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bülen Uygun'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini duyurdu. Karadeniz ekibi, "Kulübümüz, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı." açıklamasını yaptı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:18 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:51
Çaykur Rizespor Hamza Hamzaoğlu'nu resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nu resmen duyurdu.

İşte o açıklama;

Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu…

Kulübümüz, Bülent Uygun'la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.

Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

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