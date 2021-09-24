Çaykur Rizespor Hamza Hamzaoğlu'nu resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nu resmen duyurdu.
İşte o açıklama;
Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu…
Kulübümüz, Bülent Uygun'la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.
Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.