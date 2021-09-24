Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu tepkisi! "Tesislerin kapısından sokmam"

Süper Lig'in ilk 6 haftasında yalnızca 1 puan toplayabilen ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da Emre Belözoğlu ismi gündeme gelmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Tahir Kıran, Çay TV'ye yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.