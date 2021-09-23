SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Emre Belözoğlu Süper Lig'e dönüyor! Çaykur Rizespor...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da bu sezon işler yolunda gitmedi. Kötü gidişatın ardından Rizespor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren ve dün akşam idmana çıkmayan teknik direktör Bülent Uygun ile yollar resmen ayrıldı. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada; Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı. Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla başladı. Karadeniz temsilcisi Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.
İLK GÖRÜŞME YARIN
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan ve ayrıca Lazio teknik direktörü Sarri'nin ekibiyle adı anılan Emre Belözoğlu'nun da Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu hafta Başakşehir'e konuk olacak Rizespor'da başkan Tahir Kıran ile Belözoğlu'nun yarın bir görüşme gerçekleştirecek.