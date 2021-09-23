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SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Emre Belözoğlu Süper Lig'e dönüyor! Çaykur Rizespor...

Son dakika spor haberi... Son olarak Fenerbahçe'de antrenörlük yapan Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oluyor. Belözoğlu, son olarak Altay ile karşılaşan ve mağlubiyetin ardından Bülent Uygun ile yolların ayrıldığı Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile anlaşmaya oldukça yakın. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:27
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Emre Belözoğlu Süper Lig'e dönüyor! Çaykur Rizespor...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da bu sezon işler yolunda gitmedi. Kötü gidişatın ardından Rizespor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren ve dün akşam idmana çıkmayan teknik direktör Bülent Uygun ile yollar resmen ayrıldı. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada; Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı. Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Emre Belözoğlu Süper Lig'e dönüyor! Çaykur Rizespor...

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla başladı. Karadeniz temsilcisi Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Emre Belözoğlu Süper Lig'e dönüyor! Çaykur Rizespor...

İLK GÖRÜŞME YARIN

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan ve ayrıca Lazio teknik direktörü Sarri'nin ekibiyle adı anılan Emre Belözoğlu'nun da Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu hafta Başakşehir'e konuk olacak Rizespor'da başkan Tahir Kıran ile Belözoğlu'nun yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Emre Belözoğlu Süper Lig'e dönüyor! Çaykur Rizespor...

FENERBAHÇE'DE FARKLI GÖREVLER

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra futbolu bırakan ve Sportif direktör olan Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılmasıyla takıma A takım teknik sorumlusu olarak da görev aldı. Belözoğlu, son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğu küçük bir farkla kaçırmıştı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Emre Belözoğlu Süper Lig'e dönüyor! Çaykur Rizespor...

'RESMİ GÖREVLERDEN AYRILDI'

Ayrılık sonrası Fenerbahçe şu açıklamayı yapmıştı; '"Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca çubuklunun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp sportif direktör olarak kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak futbol A takım direktörümüz olarak Fenerbahçe'miz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.

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