Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Mavi yeşilliler üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor istediği sonuçları alamadı. 6 maçta 1 puan aldı. Karadeniz ekibinde yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından toplandı ve Bülent Uygun ile yola devam etmeme kararı aldı.

Çaykur Rizespor bu sezon Bülent Uygun yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor, Hatayspor, Adana Demirspor ve Altay'a mağlup oldu. Karagümrük ile berabere kaldı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.