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Çaykur Rizespor da Kadınlar Ligi'ne katıldı!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı Kadınlar Ligi, bu yıl nefesleri kesecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Çaykur Rizespor da kadın takımını kurdu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:25
Çaykur Rizespor da Kadınlar Ligi'ne katıldı!

Çaykur Rizespor'da yeni kurulan kadın futbol takımı, teknik direktör İlknur Aktaş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, kadınların futbol gelişimine katkı sağlamak amacıyla alınan karara Çaykur Rizespor da destek verdi. FIFA ve UEFA'nın yeni düzenlemeler getirdiği kadın futbol takımı branşı Rize'de hayata geçirildi. Kurulan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı ilk antrenmanını teknik direktör İlknur Aktaş öncülüğünde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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