Çaykur Rizespor Altay maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile başlıyor. Oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Çaykur Rizespor sahasında Altay'ı konuk edecek.
İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligin son sırasında yer alan Rizespor ile taraftarı önünde kazanıp kötü gidişe dur demek istiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor Altay maçı saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Sabo, Djokovic, Boyd, Bolasie, Boldrin, Remy
Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba
GÖKHAN GÖNÜL: BAHANELER BİTTİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR
Gökhan Gönül, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerin iyi gitmediğini, bunun için de bir sürü bahanelerin olduğunu belirtti.
Bahaneleri geri bırakmak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Geç toplandık. Transferler geç geldi. Bunun gibi bir sürü bahane var artık bu bahaneler bitti. Bir an önce kazanmamız gereken bir maç var. Bu maçı kazanıp taraflarımıza hediye etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerden hiç kimse memnun değil. Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız." diye konuştu.
Gökhan, taraftarların kendilerine destek olmalarını isteyerek, "Biliyorum kolay değil, zor. Bu işin üstesinden geleceksek taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla birlik olmamız gerekiyor. Bu şehir hepimizin şehri." ifadelerini kullandı.
Orta saha oyuncusu Alper Potuk ise iyi bir sezon başlangıcı yapamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu hepimizi zaten derinden üzüyor. Antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha yeni bir takımız. Kolay bir şey değil. taraftarlarımızın da çok üzüldüğünü biliyoruz. Emin olsunlar biz onlardan daha çok üzülüyoruz. taraftarlarımız yarın sahamızda oynayacağımız Altay maçının son dakikasına kadar bizim yanımızda olsunlar. Biz kazanmak için bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç bitmeden olumsuz bir şey olmasın. Onların desteğiyle ilk galibiyetimizi alırız."
ALTAY 5 EKSİKLE RİZE KARŞISINDA
Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek
İSTATİSTİKLER
- Altay ile oynadığı son üç Süper Lig maçından puansız ayrılan Çaykur Rizespor, daha önceki dokuz karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (7G 2B).
- Çaykur Rizespor'a konuk olduğu ilk beş Süper Lig maçını da ikişer gol yiyerek kaybeden Altay, kalesini gole kapattığı son karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı (Eylül 1988).
- Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan (1B 4M) ve son dört karşılaşmada gol atamayan Çaykur Rizespor, daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2014/15 sezonunun ilk 10 iç saha karşılaşmasında yaşadı (4B 6M).
- Deplasmanda çıktığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay (1B 5M), tek galibiyetini bu sezonun ilk dış saha karşılaşmasında Alanyaspor'u 4-1 yenerek aldı.
- 2021/22 Süper Lig sezonunun geride kalan beş haftasında iç saha golü bulamayan iki takımdan biri Çaykur Rizespor (Giresunspor ile birlikte).
- Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (155), en fazla şut çeken (82) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (10.1 xG) takım Altay.
- Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki oyuncudan biri Rick Boldrin (5; Rachid Ghezzal ile eşit).
- Altay forması giydiği ilk üç sezonda da 1. Lig'de 20 gol barajını aşan Marco Paixao, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig'deki ilk golünü en geç yaşta bulan oyuncu oldu (36 yaş 363 gün vs Göztepe).
- Bu sezon rakip ceza sahalarında topla 40 kez buluşan Leandro Kappel, geride kalan beş haftalık süreçte en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumunda.
- Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kaybeden Mustafa Denizli (Ocak 2019), daha önceki yedi karşılaşmanın altısından galip ayrılmıştı (1B).