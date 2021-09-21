Çaykur Rizespor Altay maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile başlıyor. Oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Çaykur Rizespor sahasında Altay'ı konuk edecek.

İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligin son sırasında yer alan Rizespor ile taraftarı önünde kazanıp kötü gidişe dur demek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor Altay maçı saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Sabo, Djokovic, Boyd, Bolasie, Boldrin, Remy

Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba

GÖKHAN GÖNÜL: BAHANELER BİTTİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Gökhan Gönül, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerin iyi gitmediğini, bunun için de bir sürü bahanelerin olduğunu belirtti.

Bahaneleri geri bırakmak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Geç toplandık. Transferler geç geldi. Bunun gibi bir sürü bahane var artık bu bahaneler bitti. Bir an önce kazanmamız gereken bir maç var. Bu maçı kazanıp taraflarımıza hediye etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerden hiç kimse memnun değil. Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız." diye konuştu.

Gökhan, taraftarların kendilerine destek olmalarını isteyerek, "Biliyorum kolay değil, zor. Bu işin üstesinden geleceksek taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla birlik olmamız gerekiyor. Bu şehir hepimizin şehri." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Alper Potuk ise iyi bir sezon başlangıcı yapamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hepimizi zaten derinden üzüyor. Antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha yeni bir takımız. Kolay bir şey değil. taraftarlarımızın da çok üzüldüğünü biliyoruz. Emin olsunlar biz onlardan daha çok üzülüyoruz. taraftarlarımız yarın sahamızda oynayacağımız Altay maçının son dakikasına kadar bizim yanımızda olsunlar. Biz kazanmak için bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç bitmeden olumsuz bir şey olmasın. Onların desteğiyle ilk galibiyetimizi alırız."

ALTAY 5 EKSİKLE RİZE KARŞISINDA

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek

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