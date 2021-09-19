Gökhan Gönül Emre Belözoğlu'nu ikna turlarına başladı! Çaykur Rizespor'un başına mı geçiyor?

Fenerbahçe'de geçen sezon Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından son 10 haftada sportif direktör Emre Belözoğlu teknik direktör olarak görev yapmıştı. Genç teknik adamla ilgili sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen ve silik bir görüntü sergileyen Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un bileti kesildi, ilk aday Emre Belözoğlu.

BELÖZOĞLU İLE RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Karadeniz ekibinde yönetim yeni teknik direktör arayışlarına derhal başlarken listenin ilk sırasına Emre Belözoğlu'nun adı yazıldı. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından milli takımla görüşen ancak anlaşma sağlanamayan Emre Belözoğlu ile resmi temaslara başlandı.

Süper Lig'de bu sezon yaz transfer dönemin imza attığı Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül de eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nu ikna etmeye çalışıyor.

PLASE SAMET AYBABA

Çaykur Rizespor, Emre Belözoğlu ile anlaşamaması halinde B planı olarak Samet Aybaba'yı belirledi. Karadeniz ekibi, Belözoğlu'ndan ret yemesi durumunda, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba'nın kapısını çalacak. Diğer adaylar ise şu an için boşta olan başarılı teknik direktörler Çağdaş Atan ve Tamer Tuna.