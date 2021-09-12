Çaykur Rizespor - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftası oynanan ligde günün ilk karşılaşmalarından biri Çaykur Rizespor ile Hatayspor arasında oynanıyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.





RİZESPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Djokovic, Cemali, Phiri, De Jesus, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Adama, Ayoub, Diouf

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor - Hatayspor maçı 12 Eylül Pazar günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, ilk 3 haftada aldığı 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

ÇAYKUR RİZESPOR HATAYSPOR MAÇLARI İSTATİSTİKLERİ

Çaykur Rizespor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde sadece iki kez karşılaşırken; geçen sezon bu statta oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Hatayspor bugüne kadar Çaykur Rizespor'a konuk olduğu dört lig maçında da gol sevinci yaşayamadı ve bu karşılaşmaları toplam dokuz gol yiyerek kaybetti.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan (1B 3M) ve son üç karşılaşmada gol atamayan Çaykur Rizespor, önceki 16 iç saha karşılaşmasında iki yenilgi almıştı (7G 7B).

Deplasmanda sekiz maçtır galip gelemeyen ve sadece dört gol atabilen Hatayspor (4B 4M), önceki sekiz karşılaşmalık süreçte tek yenilgi almış (6G 1B) ve rakip filelere toplam 23 gol göndermişti (2.9 ortalama).

Bülent Uygun göreve geldikten sonra oynadığı 16 Süper Lig maçının beşinde kalesini gole kapatan Çaykur Rizespor (2G 3B), diğer 11 karşılaşmanın her birinde en az ikişer gol yedi (4G 7M).

Sezonun geride kalan üç haftalık bölümünde Hatayspor'dan (7) daha fazla gol atan tek takım Trabzonspor (8). Ömer Erdoğan'ın ekibi bu golleri rakip kaleye yolladığı toplam 14 isabetli şutta buldu (%50).

Bu sezon rakip ceza sahasında topla en az buluşan Süper Lig takımı olan Çaykur Rizespor (33), aynı zamanda Giresunspor'un (6) ardından en az isabetli şut çeken iki ekipten biri konumunda (7; Alanyaspor ile birlikte).

Çaykur Rizespor'un bu sezon Süper Lig'deki iki golünü de Damjan Djokovic kaydederken, bu iki gol de Antalyaspor maçında duran toptan geldi (frikik & penaltı).

Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün dördünde Saba Lobzhanidze'nin doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).

Hatayspor formasıyla çıktığı 38'inci Süper Lig maçında ilk golünü atan Adama Noss Traore (vs Alanyaspor), kariyerinde ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşamak için sahaya çıkıyor.