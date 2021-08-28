Rizespor'a 90+10 şoku!

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında, Antalyaspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, haftayı puansız kapattı: 3-2. Antalyaspor, 18'de Haji Wright'ın vuruşuyla öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip ikinci yarıya da etkili başladı ve 54'te Wright'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 61'de 61'de Djokovic ile farkı bire indiren Rize, 90+4'te Djokovic'in penaltısı ile beraberliği yakalasa da, Antalyaspor, 90+10'da bir penaltı kazandı. Haji Wright, topu ağlara göndererek hat-trick yaparken, takımını da galibiyete taşıyordu: 3-2. Uzatmalardaki sevinci kısa süren Çaykur Rizespor 3'üncü haftayı da galibiyet hasretiyle kapatıyordu.

YANAL'A TEPKİ

Antalya'nın hocası Ersun Yanal, 90+10'da gelen galibiyet golünden sonra yaptığı sevinç hareketi nedeniyle tepki çekti. Nuri Şahin ve yardımcısının soyunma odasına götürdüğü Yanal'a Rizesporlulardan sosyal medyada tepki yağdı.

'BURASI TATMİN YERİ DEĞİL!'

Rizesporlu Gökhan Gönül, hakem Özgür Yankaya'ya tepkisini, "Burası kimsenin tatmin yeri değil. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Birilerinin hesabı varsa başka yerde ödesin!" şeklinde dile getirdi.