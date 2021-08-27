Haberler Rizespor Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası Gökhan Gönül isyan etti!

Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası Gökhan Gönül isyan etti!

Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor son dakika penaltısıyla rakibine mağlup olurken, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül karşılaşma sonrası sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:34
Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası Gökhan Gönül isyan etti!

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'da uzatma dakikalarında yediği golle yenilen Çaykur Rizespor'da tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül, mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gönül, "Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin! Emek veriyoruz. Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum. Ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım. Bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık!" ifadelerini kullandı.

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