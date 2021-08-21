Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ!

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic