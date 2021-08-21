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Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:19
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ!

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

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