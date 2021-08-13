Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 2021-22 sezonu açılış maçında Beşiktaş'a 3-0'lık skorla bpyun eğdikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Bülent Uygun, Caner Erkin transferi ile ilgili konuştu.
İŞTE BÜLENT UYGUN'UN AÇIKLAMALARI:
Caner Erkin'i takımda görmek isteriz. Görüşmeler başladı diye biliyorum. Yurt dışından teklifler var, onlarla görüşüyor.
Yediğimiz 3 gol de bireysel hata. Oyun anlamında takımımdan memnunum. Pozisyon üretmeye ve oyun felsefemizi sahada göstermeye çalıştık