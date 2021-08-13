Haberler Rizespor Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Caner Erkin'i takımda görmek isteriz. Görüşmeler başladı diye biliyorum. Yurt dışından teklifler var, onlarla görüşüyor" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 23:26
Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 2021-22 sezonu açılış maçında Beşiktaş'a 3-0'lık skorla bpyun eğdikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun, Caner Erkin transferi ile ilgili konuştu.

İŞTE BÜLENT UYGUN'UN AÇIKLAMALARI:

Caner Erkin'i takımda görmek isteriz. Görüşmeler başladı diye biliyorum. Yurt dışından teklifler var, onlarla görüşüyor.

Yediğimiz 3 gol de bireysel hata. Oyun anlamında takımımdan memnunum. Pozisyon üretmeye ve oyun felsefemizi sahada göstermeye çalıştık

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