Okaka Rize'ye

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, önceliği hücum hattına verdi. Samudio'nun ayrılması, Remy'nin de sık sık sakatlanması sonrasında forvetsiz kalan Atmacalar, transfer için kolları sıvadı. Venezuela'lı yıldız golcü Rondon'un transferinden vazgeçen Karadeniz ekibi, rotasını İtalya'ya çevirdi. Yeşil- mavililer, gündemindeki Nijerya asıllı İtalyan golcü Okaka için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce Süper Lig'den birçok kulüple de adı anılan Udinese'den Okaka'yla imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

5 KEZ GÖK-MAVİLİ FORMAYI GİYDİ

İtalyan ekibi ile bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Stefano Okaka'nın transferini çok uygun bir bonservis bedeli ile bitirmek isteyen Rize, kısa süre içinde 31 yaşındaki yıldız golcünün transferini açıklamaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Watford'dan 5 milyon euro'ya Udinese'ye transfer olan tecrübeli santrfor, 5 kez İtalya Milli Takımı formasını giydi. 1.86 boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 23 karşılaşmada 4 gol, 1 asist katkısı sağladı.