‘Hedefim Avrupa’

Rize'nin Başakşehir'den kiraladığı Cemali Sertel iddialı konuştu. Genç savunmacı "Kendimi ispatlamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyor ve kendimi seyrettirmek istiyorum. Burada iyi bir performans sergileyip ondan sonra da Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.
Rize'nin Başakşehir'den kiraladığı Cemali Sertel iddialı konuştu. Genç savunmacı "Kendimi ispatlamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyor ve kendimi seyrettirmek istiyorum. Burada iyi bir performans sergileyip ondan sonra da Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.