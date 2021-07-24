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‘Hedefim Avrupa

Rize'nin Başakşehir'den kiraladığı Cemali Sertel iddialı konuştu. Genç savunmacı "Kendimi ispatlamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyor ve kendimi seyrettirmek istiyorum. Burada iyi bir performans sergileyip ondan sonra da Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
‘Hedefim Avrupa’
Rize'nin Başakşehir'den kiraladığı Cemali Sertel iddialı konuştu. Genç savunmacı "Kendimi ispatlamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyor ve kendimi seyrettirmek istiyorum. Burada iyi bir performans sergileyip ondan sonra da Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.
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