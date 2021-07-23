Savaşmaya geldim

Rizespor'un yeni transferi Cemali Sertel, "Oynayabileceğim ve kendimi kanıtlayabileceğim bir takıma geldim" dedi. Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen ve bu transfer döneminde Rizespor'a kiralanan Cemali, "Forma savaşında sonuna kadar mücadele edeceğim. İlk hedefim yurt dışına gitmek. Her futbolcu gibi benim de hayallerim yurt dışında oynamak" dedi.

ORTAMIMIZ GÜZEL

21 yaşındaki savunmacı, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Rizespor'da hocamız ve yönetim beni istediğini çok belli etti. Oynayabileceğim bir takımda, kendimi tekrar kanıtlamak istiyordum. Formayı vermek istemiyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan kamp sürecinin iyi geçtiğini belirten Sertel, "Arkadaşlığımız ve ortamımız güzel. İyi bir birliktelikle lige başlamak istiyoruz" dedi.