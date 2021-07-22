Türkiye’nin değeri artıyor

Ç.Rıze'nin orta sahası Damjan Djokovic, Süper Lig'i övdü. 31 yaşındaki Hırvat orta saha, "Bazen lider olan takıma karşı kazanıp, bazen ligin son sırasındaki takıma karşı kaybedebiliyorsunuz. Bu durum ligi daha da çekici hale getiriyor. Böylece Türkiye ligi, dışarıdan merak edilen bir ülke haline geliyor" ifadelerini kullandı.
Ç.Rıze'nin orta sahası Damjan Djokovic, Süper Lig'i övdü. 31 yaşındaki Hırvat orta saha, "Bazen lider olan takıma karşı kazanıp, bazen ligin son sırasındaki takıma karşı kaybedebiliyorsunuz. Bu durum ligi daha da çekici hale getiriyor. Böylece Türkiye ligi, dışarıdan merak edilen bir ülke haline geliyor" ifadelerini kullandı.