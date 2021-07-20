Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a destek mesajı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarı dileğinde bulundu.

Mavi-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz.