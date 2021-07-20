Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a destek mesajı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarı dileğinde bulundu.
Mavi-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz.
Çaykur Rizespor olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz. pic.twitter.com/stsENDnCY9— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 20, 2021