Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Bryan Dabo transferini resmen açıkladı

Çaykur Rizespor Bryan Dabo transferini resmen açıkladı

Son dakika transferhaberi... Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Faso'lu orta saha oyuncusu Bryan Dabo'nun transferini resmen açıkladı. Karadeniz ekibi, Dabo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:22
Çaykur Rizespor Bryan Dabo transferini resmen açıkladı

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Çaykur Rizespor'umuz, Burkina Faso'lu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Bryan Dabo için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı.

Bryan Dabo'ya kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

SON DAKİKA