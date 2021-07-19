Çaykur Rizespor Bryan Dabo transferini resmen açıkladı

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Çaykur Rizespor'umuz, Burkina Faso'lu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Bryan Dabo için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı.

Bryan Dabo'ya kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"