Çaykur Rize’nin hedefi Avrupa kupalarıdır

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımda güçlü kadro oluşturarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini belirtti. 8-9 transfer planladıklarını belirten Uygun, "Rize gerçekten taraftarı, gücü ve ekonomisiyle çok önemli ve başarıyı hak eden bir şehir" ifadelerini kullandı.
ÇaykurRizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımda güçlü kadro oluşturarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini belirtti. 8-9 transfer planladıklarını belirten Uygun, "Remy ile konuştuk ve ikna ederek geri getirdik. Boldrin'in kendisiyle ilgili sıkıntıları var, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Avrupa Ligi ve Devler Ligi'ne gidecek planlamayı, takım yapısını monte ederek başlatacağız. Rize gerçekten taraftarı, gücü ve ekonomisiyle çok önemli ve başarıyı hak eden bir şehir" ifadelerini kullandı.