Son dakika spor haberleri | Galatasaray ve Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan krizi! Bir açıklama daha geldi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, geçtiğimiz sezon takıma katılan Oğulcan Çağlayan'ın transferinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sıkıntı yaşıyor.

Sarı kırmızılılar bu nedenle golcü oyuncuya lisans çıkartamadı ve Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanacak PSV maçı kadrosuna da Oğulcan'ı alamadı. TFF'ye tepki gösteren Galatasaray'ın ardından Çaykur Rizespor da bir açıklama yayınladı.

İşte Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;