Haberler Rizespor Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni kulüp arayışına giren Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:04 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:11
Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Karadeniz temsilcisinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.

Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"


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