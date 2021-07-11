Ronaldo Mendes Rize'de

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor, 4'üncü transferini gerçekleştirdi. Cemali Sertel, Sebastian Holmen ve Alper Potuk'tan sonra Ronaldo Mendes resmen kadroya katıldı. 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numara, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'da forma giyiyordu. Kariyerinde 153 resmi maç bulunan solak futbolcu, 23 gol atıp, 56 asist yaptı. Mendes'in sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi. Geçen sezon 27 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Sambacı için kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.