Rize’de Rondon bombası

Süper Lig'de üst sıralara oynamak isteyen Çaykur Rizespor, Venezuelalı forvet Salomon Rondon'la prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Selim Selimoğlu, "Prensip olarak Rondon, yeni sezonda Çaykur Rizespor'da olacak. Taraftar rahat olsun. Çok daha heyecan verici başka isimler ile de ilgileniyoruz. 2 orta saha, 2 de hücum oyuncusu kadromuza katacağız Gerçekten çok ses getirecek transferler olacak" dedi. Bonservisi Çin ekibi Dalian'da bulunan 31 yaşındaki Rondon, geçen sezon kiralık oynadığı CSKA'da 10 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı.