Rondon atağı

Yönetim değişikliğine giderek başkanlığa Tahir Kıran'ın geldiği Rizespor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Salomon Rondon'la el sıkıştığı öğrenildi. 2019'dan beri Çin kulübü Dalian'daki Venezuelalı forvetin kontratı 2022'de sona erecek. Atmacaların, kulübüyle aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra imzaları atacağı bildirildi. Geçen sezon devre arasında CSKA Moskova'ya kiralanan 31 yaşındaki santrfor, 13 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.



BOLASIE'NİN İMZASI AN MESELESİ



Rizespor, her konuda anlaşmaya vardığı Kongolu ünlü sol açık Bolasie'nin de yolunu gözlüyor. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde yeşil- mavililere imzaya atması bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Bolasie, geçen sezon 15 maça çıkarken; 3 gol, 4 asist katkısı sağladı. 2016'da bir başka Premier Lig ekibi C.Palace'tan 28,9 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli futbolcu, A.Villa, Anderlecht ve Sporting Lizbon'da da oynadı.



ERZURUM KAMPI BUGÜN BAŞLIYOR



Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Yeşilmavililer, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak ve 19 Temmuz'daki Kurban Bayramı'na kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Daha sonra ise hazırlık maçı ağırlıklı kampa girecek.



RİZESPOR'DA İKİ AYRILIK DAHA



Yeniden kadro yapılanmasına giden Rizespor, Samudio ve Tunay Torun'dan sonra iki oyuncusuyla daha vedalaştı. Atmacalar, kontratları biten Ukraynalı sağ bek Moroziuk ve orta saha Abdullah Durak'la yollarını ayırdı. Yeşil-mavililerde kaptanlık yapan Durak geçen sezon 29 maçta 2 asist, Moroziuk ise 33 maçta 4 asist katkısı sağladı.