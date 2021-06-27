Rize'de Kıran dönemi

Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy birliği ile Tahir Kıran seçildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 217 delegeden 153'ünün katıldığı kongrenin divan başkanlığını, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı. Mevcut başkan Hasan Kartal, burada yaptığı konuşmada aday olmadığını hatırlatıp, Çaykur Rizespor'a her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi. tek aday olan Tahir Kıran, oy birliğiyle başkanlığa getirildi.



OMUZ OMUZA YÜRÜYELİM



Tahir Kıran, genel kurulun görevi vermesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Kıran, Çaykur Rizespor camiasını hem saha içinde hem de saha dışında en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirerek, "Rizespor'da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir araya gelmek, birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini yarınlara taşıyabilmek, büyük başarılara imza atabilmek ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için omuz omuza yürüyebilmek gerekir" açıklamasında bulundu.



'RİZE SEVGİSİ BABA MİRASI'



Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Kıran, Rizeli olarak hizmet borcu olduğuna işaret ederek, "Rahmetli babam, hemşehriniz Turgut Kıran, bize Rize sevgisini miras bıraktı. O tam bir Rize sevdalısı olmanın yanı sıra, iyi bir Rizesporluydu. 'Eğer bir işe dört elle sarılmayacaksanız, o işe bulaşmayın. Ya bir işi tam yapın ya da o işe hiç girmeyin.' öğüdünü de bize veren oydu" ifadelerini kullandı.