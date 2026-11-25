UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. Bernabeu'da 32. dakikada Perisic'in penaltısıyla geriye düşen ev sahibi; 50'de Valverde, 60'ta Bellingham, 64 ile 84'te Mbappe ve 87'de Vinicius Junior'ın golleriyle farklı kazandı. Milli yıldız Arda Güler, Valverde ve Mbappe'nin ilk gollerinde asist yaparak geceye damga vurdu. Arda asist sayısını 4'e yükseltti.

Gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Bodo/Glimt-LASK Linz: 1-0,

Man. City-Napoli: 2-2,

Arsenal-B.Dortmund: 1-1,

Slovan Bratislava-Real Betis: 0-2,

RB Leipzig-Lens: 3-1,

Feyenoord- Porto: 0-1,

Como-AEK Atina: 1-0.