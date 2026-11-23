Real Madrid'in Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Arda Güler, İspanyol basınından tam not aldı. Genç milli futbolcunun sahadaki etkili oyununa övgüler yağarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları da gündem oldu.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Real Madrid, geriye düştüğü Celta Vigo karşılaşmasından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Arda Güler, ortaya koyduğu mücadeleci futbolla dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Sport, milli futbolcunun performansını değerlendirirken, "Arda Güler, Real Madrid'in en aktif oyuncularından biriydi ve sürekli tehlike yaratmanın yollarını aradı" ifadelerini kullandı.

AS gazetesi ise genç yıldızın özellikle orta sahadaki etkisine vurgu yaparak, "Orta sahaya geldiğinde hücumu destekledi. Real Madrid için vazgeçilmez bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

MOURİNHO'DAN MİLLİ ARA VE OYUNCULARIN FİZİKSEL DURUMUNA VURGU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın beklediğinden daha zorlu geçtiğini belirtti.

Celta Vigo'nun maça iki hafta boyunca hazırlandığını hatırlatan Mourinho, milli takım arasının ardından oyuncularının fiziksel açıdan zorlandığını dile getirdi.

Portekizli teknik adam, "Zor bir maç olacağını biliyordum ama bu kadar zor değil! Celta Vigo çok iyi bir takım ve milli takıma pek fazla oyuncusu gitmedi. Onlar bu maça iki hafta boyunca hazırlandılar. Bizim oyuncularımız ise dünyanın dört bir yanına dağılmıştı ve 12 saat uçuş yapan oyuncular vardı" dedi.

"ARDA GÜLER VE BELLİNGHAM TAMAMEN TÜKENMİŞTİ"

Oyuncuların yoğun maç takviminden dolayı fiziksel sınırlarını zorladığını ifade eden Mourinho, Avrupa'nın önemli kulüplerinde yaşanan sakatlıklara da dikkat çekti.

Mourinho, "Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor!" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in performansına da değinen deneyimli teknik adam, milli futbolcunun sahada elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti!ler" dedi.