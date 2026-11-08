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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! 'Real Madrid'in Türk sihri'

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! 'Real Madrid'in Türk sihri'

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda, sergilediği performansla geceye damga vuran Arda Güler oldu. Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan milli futbolcu, İspanyol basınının da gündemine oturdu. İspanyol gazeteleri, Arda Güler'in etkileyici performansını manşetlerine taşırken genç yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte İspanya basınında Arda Güler için atılan manşetler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 12:10
İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Valencia'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

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İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

Aldığı galibiyetle puanını 30'a yükselten eflatun-beyazlılar, maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi.

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

Milli futbolcu Arda Güler, Valencia karşısında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın oyuncusu oldu.

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

Milli futbolcunun performansı İspanya basınında geniş yer buldu.

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

MARCA: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

VAVEL: Madrid, Türk sihri sayesinde Mestalla'yı fethetti

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

AS: Arda'nın sihirli değneği

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

EL CONFIDENCIAL: Real Madrid, Arda Güler'in ritmiyle dans etti

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler, Mestalla'da orkestrasını yönetti

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

EL MUNDO: Arda Güler, Real Madrid'i Valencia karşısına rahat bir galibiyete taşıdı.

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

BERNABEU DIGITAL: Mourinho, Arda Güler ile sihirli formülü buldu

İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"

ES DIARIO: Arda Güler, Real Madrid'in Mestalla'daki farklı galibiyetinde başrolü oynadı

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