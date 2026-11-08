İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! 'Real Madrid'in Türk sihri'
Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda, sergilediği performansla geceye damga vuran Arda Güler oldu. Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan milli futbolcu, İspanyol basınının da gündemine oturdu. İspanyol gazeteleri, Arda Güler'in etkileyici performansını manşetlerine taşırken genç yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte İspanya basınında Arda Güler için atılan manşetler...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 12:10
Milli futbolcunun performansı İspanya basınında geniş yer buldu.
İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:
MARCA: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor
VAVEL: Madrid, Türk sihri sayesinde Mestalla'yı fethetti
AS: Arda'nın sihirli değneği
EL CONFIDENCIAL: Real Madrid, Arda Güler'in ritmiyle dans etti
ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler, Mestalla'da orkestrasını yönetti
EL MUNDO: Arda Güler, Real Madrid'i Valencia karşısına rahat bir galibiyete taşıdı.
BERNABEU DIGITAL: Mourinho, Arda Güler ile sihirli formülü buldu
ES DIARIO: Arda Güler, Real Madrid'in Mestalla'daki farklı galibiyetinde başrolü oynadı
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