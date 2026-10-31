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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Real Madrid'de Racing Santander maçı öncesi Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanı kaçıran milli futbolcunun kritik mücadele öncesi son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 12:26
Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

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Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

El Clasico'da Barcelona'yı mağlup ederek moral depolayan eflatun-beyazlılar, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Mücadele öncesinde Real Madrid'de gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

TAKIMLA ÇALIŞMALARA KATILAMADI
Racing Santander karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, hafta içerisinde gerçekleştirilen iki antrenmanda yer almamıştı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

İspanyol basınından AS'ın haberine göre genç yıldız, yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle takımla çalışmalara katılamadı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Ancak İspanyol basını, Arda Güler'in Racing Santander karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Böylece Real Madrid teknik heyetinin Arda'yı maç kadrosunda değerlendirebilmesinin önü açıldı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

ARDA'DAN ÖNE ÇIKAN PERFORMANS
Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, bu sezon takımın önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Genç futbolcu, forma giydiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Arda Güler, kaydettiği gollerin ikisini LaLiga'da, birini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Barcelona karşısında sergilediği etkili futbolla da beğeni toplayan milli yıldız, Racing Santander maçında da takımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

LaLiga'nın 11. haftasındaki Racing Santander-Real Madrid karşılaşması, 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Mücadele TSİ 18.15'te başlayacak.

Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu

Real Madrid'de maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Arda Güler'in karşılaşmada süre alıp almayacağı olacak.

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