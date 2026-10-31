Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu
Real Madrid'de Racing Santander maçı öncesi Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanı kaçıran milli futbolcunun kritik mücadele öncesi son durumu belli oldu. İşte detaylar...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 12:26
TAKIMLA ÇALIŞMALARA KATILAMADI
Racing Santander karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, hafta içerisinde gerçekleştirilen iki antrenmanda yer almamıştı.
İspanyol basınından AS'ın haberine göre genç yıldız, yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle takımla çalışmalara katılamadı.
Ancak İspanyol basını, Arda Güler'in Racing Santander karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Böylece Real Madrid teknik heyetinin Arda'yı maç kadrosunda değerlendirebilmesinin önü açıldı.
ARDA'DAN ÖNE ÇIKAN PERFORMANS
Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, bu sezon takımın önemli hücum silahlarından biri haline geldi.
Genç futbolcu, forma giydiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Arda Güler, kaydettiği gollerin ikisini LaLiga'da, birini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attı.
Barcelona karşısında sergilediği etkili futbolla da beğeni toplayan milli yıldız, Racing Santander maçında da takımına katkı sağlamayı hedefliyor.
LaLiga'nın 11. haftasındaki Racing Santander-Real Madrid karşılaşması, 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Mücadele TSİ 18.15'te başlayacak.
Real Madrid'de maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Arda Güler'in karşılaşmada süre alıp almayacağı olacak.
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