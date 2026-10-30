Mourinho'nun dokunulmazı

İspanya LaLiga'da Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet almış ve rakibiyle puan farkını azaltmıştı. Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe atarken maça ilk 11'de başlayan Arda Güler performansıyla dikkat çekmişti. Bu sezon gösterdiği performansla Real Madrid adına en önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu, karşılaşmalara ilk 11 başlasa da maçların ikinci yarısında oyundan çıkan ilk isimlerden biri olmuştu.

YILDIZLARLA AYNI KATEGORİDE

Bu durum, İspanyol basınında da gündem olmuş ve Jose Mourinho'ya eleştiriler yönetilerek Arda'nın daha fazla süre alması gerektiği vurgulanmıştı. Barcelona maçına da ilk 11'de başlayan Arda, 90. dakikada kenara gelmişti. Marca'da yer alan habere göre Arda, bu maçtaki performansıyla Mourinho'nun dokunulmazları arasına girdi. Milli yıldızın artık Valverde, Bellingham ve Mbappe gibi maç skor olarak rahatlamadığı sürece oyundan çıkmasının beklenmediği belirtildi.

PERFORMANSI MUHTEŞEMDİ

Arda'nın Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri olduğunu vurgulayan İspanyol basını, milli yıldızımız için şu ifadelere yer verdi: "El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu."

12 maçta 3 gol, 5 asist