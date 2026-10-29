CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid Mourinho'dan Camavinga için flaş karar!

Mourinho'dan Camavinga için flaş karar!

Real Madrid formasıyla bu sezon süre bulmakta güçlük çeken Eduardo Camavinga'nın durumu gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Fransız orta sahanın ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 22:30
Mourinho'dan Camavinga için flaş karar!

Real Madrid'de Eduardo Camavinga'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılması gündeme gelirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu ihtimale sıcak bakmadığı öne sürüldü.

CAMAVINGA FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Real Madrid'de bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada görev alan Camavinga, toplam 365 dakika sahada kaldı. Çoğunlukla yedek kulübesinde yer alan Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir, ligde ise iki karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sınırlı süre almasına rağmen Camavinga'nın takımda kalma konusunda kararlı olduğu ve kendisini teknik ekibe kanıtlamak için mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Barcelona karşılaşmasında da forma giyen yıldız oyuncu, daha fazla süre alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

MOURINHO OCAK AYINDA AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Bernabeu Digital'in haberine göre Jose Mourinho, sezonun ikinci yarısında Camavinga'ya önemli bir rol vermeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın, yoğun fikstür ve takımın önündeki zorlu mücadeleler nedeniyle Fransız orta saha oyuncusunu kadroda tutmak istediği aktarıldı.

Haberde, Mourinho'nun sezon ortasında orta sahadaki alternatiflerinden birini kaybetmek istemediği ve Camavinga'nın az süre almasının kendisinden vazgeçildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TABLO DEĞİŞEBİLİR

Son dönemde Camavinga'nın olası ayrılığıyla ilgili iddialar gündeme gelse de mevcut koşullarda ocak ayında Real Madrid'den ayrılması beklenmiyor.

Bununla birlikte Fransız futbolcunun sezonun kalan bölümünde forma şansı bulamaması, yaz transfer döneminde geleceğinin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Camavinga'nın Real Madrid'deki konumu, sezonun ikinci yarısındaki performansı ve alacağı süreye göre şekillenebilir.

İŞTE O HABER

Bernabeu Digital: "

Real Madrid, Camavinga için kararını verdi: Mourinho ayrılığı engelliyor."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Aykut Kocaman F.Bahçe'ye gelecek mi?
G.Saray, Konya kafilesini açıkladı!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
24 saatte ikinci görüşme: ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a TDT Zirvesi telefonu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eskişehirspor evinde 90+7'de turladı!
Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Camavinga için flaş karar! Mourinho'dan Camavinga için flaş karar! 22:23
Celtic'e Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! Celtic'e Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! 22:16
Göztepe'de Fenerbahçe mesaisi sürdü Göztepe'de Fenerbahçe mesaisi sürdü 22:13
Real Madrid-F.Bahçe Tarfin | CANLI Real Madrid-F.Bahçe Tarfin | CANLI 21:29
Sivasspor Çağdaş Çavuş'a emanet! Sivasspor Çağdaş Çavuş'a emanet! 20:58
Fethiyespor-Eyüpspor maçının yeni tarihi açıklandı! Fethiyespor-Eyüpspor maçının yeni tarihi açıklandı! 20:45
Daha Eski
Eskişehirspor evinde 90+7'de turladı! Eskişehirspor evinde 90+7'de turladı! 18:33
Kasımpaşa sahasında tur biletini kaptı! Kasımpaşa sahasında tur biletini kaptı! 17:54
Gençlerbirliği kupada 4. tura yükseldi! Gençlerbirliği kupada 4. tura yükseldi! 17:19
G.Saray, Konya kafilesini açıkladı! G.Saray, Konya kafilesini açıkladı! 17:02
Senegal'den Ismail Jakobs'a veda paylaşımı! Senegal'den Ismail Jakobs'a veda paylaşımı! 15:59
EuroLeague'de haftanın MVP'leri Bryant ve Blakeney EuroLeague'de haftanın MVP'leri Bryant ve Blakeney 15:38