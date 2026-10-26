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Anasayfa Real Madrid El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, konuk olduğu Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler performansıyla göz doldurdu. Milli yıldızın Barcelona'ya karşı oynadığı etkili futbolu İspanyol basını sayfalarına taşıdı. İşte Arda Güler için atılan başlıklar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 10:10
El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

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El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe kaydetti.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Camp Nou'da oynanan mücadelede Real Madrid, 41. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skora denge getirdi.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Karşılaşmanın son bölümünde yeniden sahneye çıkan Mbappe, 88. dakikada attığı golle Real Madrid'e galibiyeti getirdi. Sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan Madrid ekibi, ezeli rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Bu sonucun ardından 27 puanda kalan Barcelona, La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise puanını 24'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini aldı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başladı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Mücadelede 90+4. dakikaya kadar sahada kalan Arda, yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

ARDA GÜLER'DEN DUYGUSAL YANIT
Real Madrid'in Barcelona karşısında aldığı galibiyetin ardından kulübün Arda Güler için yaptığı paylaşım dikkat çekti. Eflatun-beyazlı ekip, milli futbolcuya yönelik sevgi dolu mesajında, "Arda, sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hâlâ seviyorum." ifadelerini kullandı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Kulübünün paylaşımına kayıtsız kalmayan Arda Güler de sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla Real Madrid'e olan bağlılığını gösterdi.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

"SONSUZA KADAR HALA MADRID"
Milli yıldız, Real Madrid'in mesajına, "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar!" sözleriyle karşılık verdi.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

ARDA İSPANYA'DA MANŞETLERDE

Öte yandan El Clasico'nun ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını sayfalarına taşıdı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

İŞTE ARDA GÜLER İÇİN YAPILAN YORUMLAR...

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

AS: Çok iyi, ancak bir yıldız işaretiyle. Çünkü hareket özgürlüğü tamamen kendisine bırakılmıştı. Gecesinde birçok olumlu an vardı; özellikle savunma arkasına gönderdiği paslarda sol ayağını konuşturdu. Diomande ve Mbappe'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak ikisi de bu fırsatları değerlendiremedi. Üstelik bu iki pası adeta bir cerrahın neşteri gibi hassas bir şekilde attı.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Bununla birlikte, kendi yarı sahasında yaptığı birkaç dalgınlık nedeniyle bazı olumsuz anlar da yaşadı ve bu pozisyonların ardından Lunin'in reflekslerine teşekkür etmesi gerekti. Ancak Arda'yla Real Madrid'in çok daha fazla Real Madrid olduğu tartışılmaz. Oyunda giderek daha fazla olgunluk kazanıyor ve sahada otoritesini hissettiriyor; bu da fark ediliyor.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

MARCA: PEDRI'Yİ ADETA İPE DİZİYOR

İlk Yarı: Orta sahada muazzam bir top çalma, hızla depar atıyor, Pedri'yi adeta ipe diziyor... ve ceza sahası içinde Cubarsí'nin markajına rağmen çektiği şut üstten auta çıkıyor. Valverde ile harika anlaşıyorlar. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar ve alanları daha da iyi paylaşıyorlar.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

Türk oyuncu, ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutlarla şimdiden üç korner kazandırdı. Arda'dan ayak dışıyla adeta şiir gibi bir pas... ancak Mbappe bunu ucu ucuna kaçırıyor. Arda'dan affedilmez bir top kaybı, ancak Lunin'in dikkati sayesinde pozisyon golle sonuçlanmıyor. Diomande'yi kaleciyle karşı karşıya bırakıyor... ancak Fildişili oyuncu fırsatı tepiyor. Arda'dan boş alana bir başka sihirli top, ancak Mbappe yine değerlendiremiyor. Arda'nın harika şutunu Joan García iyi çıkarıyor.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

MUNDO DEPORTIVO: Top Türk yıldıza her geldiğinde Real Madrid hücumunda heyecan verici bir şeyler yaşandı. Savunmaya yardım etti ancak bu yardımların birinde topu kaybetti ve bu top Barcelona adına tehlikeli bir pozisyona dönüştü. Kalite. Topla her buluştuğunda Real Madrid hücumlarında tehlikeli bir şeyler oldu.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

SPORT: Pedri'den topu kaptı ve Madrid'in ilk net pozisyonunu yarattı. Bilinçli bir şekilde pres yaptı ve Mbappe'ye üstten pozisyon hazırladı. Ayrıca Gordon için tehlikeli bir pozisyona dönüşen bir top kaybı yaptı ancak Lunin tehlikeyi önledi.

El Clasico'nun ardından Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Pedri'yi ipe dizdi'

İyi bir pasla oyunu açarak golde pay sahibi oldu. Bu takımda ayaklarına en çok hakim olan oyuncu o ve işlerin iyi gitmesi için her şey onun futbol aklından geçiyor.

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