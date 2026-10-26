AS: Çok iyi, ancak bir yıldız işaretiyle. Çünkü hareket özgürlüğü tamamen kendisine bırakılmıştı. Gecesinde birçok olumlu an vardı; özellikle savunma arkasına gönderdiği paslarda sol ayağını konuşturdu. Diomande ve Mbappe'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak ikisi de bu fırsatları değerlendiremedi. Üstelik bu iki pası adeta bir cerrahın neşteri gibi hassas bir şekilde attı.

Bununla birlikte, kendi yarı sahasında yaptığı birkaç dalgınlık nedeniyle bazı olumsuz anlar da yaşadı ve bu pozisyonların ardından Lunin'in reflekslerine teşekkür etmesi gerekti. Ancak Arda'yla Real Madrid'in çok daha fazla Real Madrid olduğu tartışılmaz. Oyunda giderek daha fazla olgunluk kazanıyor ve sahada otoritesini hissettiriyor; bu da fark ediliyor.