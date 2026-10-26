Arda Güler'den Real Madrid'in paylaşımına duygusal yanıt!

Real Madrid, Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından milli futbolcumuz Arda Güler'e yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İspanyol devinin yıldız oyuncuya duyduğu sevgiyi dile getirdiği mesajına Arda Güler'den de gecikmeden yanıt geldi.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER'E SEVGİ DOLU SÖZLER

Barcelona karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Real Madrid, Arda Güler'e özel bir mesaj gönderdi. Eflatun-beyazlı kulüp, milli futbolcuya seslenerek, "Arda, sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hâlâ seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, Arda Güler'in yanıtı da gecikmedi.

ARDA GÜLER'DEN REAL MADRİD'E KARŞILIK

Real Madrid'in mesajına kayıtsız kalmayan milli yıldız, kulübüne olan bağlılığını ortaya koyan bir yanıt verdi. Arda Güler, paylaşımın altına, "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar!" ifadelerini yazdı.