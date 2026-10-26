CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid Arda Güler'den Real Madrid'in paylaşımına duygusal yanıt!

Arda Güler'den Real Madrid'in paylaşımına duygusal yanıt!

Real Madrid'in Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Arda Güler'e yaptığı sevgi dolu paylaşım gündem oldu. Milli yıldız, İspanyol devinin mesajına duygusal sözlerle karşılık verdi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 09:12
Arda Güler'den Real Madrid'in paylaşımına duygusal yanıt!

Real Madrid, Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından milli futbolcumuz Arda Güler'e yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İspanyol devinin yıldız oyuncuya duyduğu sevgiyi dile getirdiği mesajına Arda Güler'den de gecikmeden yanıt geldi.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER'E SEVGİ DOLU SÖZLER

Barcelona karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Real Madrid, Arda Güler'e özel bir mesaj gönderdi. Eflatun-beyazlı kulüp, milli futbolcuya seslenerek, "Arda, sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hâlâ seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, Arda Güler'in yanıtı da gecikmedi.

ARDA GÜLER'DEN REAL MADRİD'E KARŞILIK

Real Madrid'in mesajına kayıtsız kalmayan milli yıldız, kulübüne olan bağlılığını ortaya koyan bir yanıt verdi. Arda Güler, paylaşımın altına, "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar!" ifadelerini yazdı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk'ın derbi planı hazır!
İşte dev derbinin ilk 11'leri
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk Sarıgül-Altınbaş masası! Zekeriya Yasemin'den itiraf: "Ben de vardım"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal'dan Greenwood'a derbide özel görev!
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orkun Kökçü kaç hafta yok? Orkun Kökçü kaç hafta yok? 09:05
Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri 08:46
ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! 01:53
El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! 01:34
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 01:34
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 01:34
Daha Eski
F.Bahçe'de savunma belirsizliği! F.Bahçe'de savunma belirsizliği! 01:34
F.Bahçe'den bedavaya gidecek! F.Bahçe'den bedavaya gidecek! 01:34
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 01:34
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... 01:34
Derbi canavarı Leroy Sane! Derbi canavarı Leroy Sane! 01:34
Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! 01:34