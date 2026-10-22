İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler
Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, performansıyla takımını sırtlamaya veda ediyor. Sevilla maçının ardından RB Leipzig karşılaşmasını da boş geçmeyen yıldız futbolcu, İspanya'da da gündem oldu. İşte Arda için atılan manşetler...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:20
Bu sonuçla 3'te 3 yapan Real Madrid'de maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.
Bu sezon takımını sırtlayan isimlerden olan milli yıldız, Sevilla maçında attığı mükemmel golün ardından RB Leipzig maçında da fileleri havalandırmayı başardı.
Arda'nın sergilediği etkileyici performans, İspanyol basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...
LA RAZON: Arda Güler her yerde sihir yaratıyor
EL PERIODICO: Real Madrid, Courtois'nın güven veren performansı ve Arda Güler'in sihriyle Leipzig'i farklı mağlup etti
MARCA: Arda Güler, Valverde ve Courtois'dan muhteşem performans
SPORT: Arda Güler her şeyi değiştirdi
BERNABEU DIGITAL: Arda Güler, ilk yarıda sağ kanattan Real Madrid'in hücumuna adeta hayat verdi
OKDIARIO: Real Madrid'in RB Leipzig karşısındaki farklı galibiyetine Bernardo, Arda Güler, Mbappé ve Diomande damga vurdu
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