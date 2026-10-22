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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, performansıyla takımını sırtlamaya veda ediyor. Sevilla maçının ardından RB Leipzig karşılaşmasını da boş geçmeyen yıldız futbolcu, İspanya'da da gündem oldu. İşte Arda için atılan manşetler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:20
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk etti.

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İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla eflatun-beyazlılar oldu.

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappe ve Yan Diomande kaydetti.

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Real Madrid'de maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Bu sezon takımını sırtlayan isimlerden olan milli yıldız, Sevilla maçında attığı mükemmel golün ardından RB Leipzig maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

Arda'nın sergilediği etkileyici performans, İspanyol basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

LA RAZON: Arda Güler her yerde sihir yaratıyor

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

EL PERIODICO: Real Madrid, Courtois'nın güven veren performansı ve Arda Güler'in sihriyle Leipzig'i farklı mağlup etti

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

MARCA: Arda Güler, Valverde ve Courtois'dan muhteşem performans

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

SPORT: Arda Güler her şeyi değiştirdi

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

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İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler

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