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Anasayfa Real Madrid Real Madrid'den çok konuşulan Arda Güler paylaşımı!

Real Madrid'den çok konuşulan Arda Güler paylaşımı!

Milli yıldız Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ağlarına yolladığı gol sonrası Real Madrid'in resmi X hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 00:29
Real Madrid'den çok konuşulan Arda Güler paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, evinde konuk ettiği Alman temsilcisi RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti.

İspanyol devinin gollerini Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappe ve Yan Diomande kaydetti.

Arda Güler'in golünün ardından Real Madrid'in sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.

Oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcuya yönelik Real Madrid'in paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Real Madrid'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Patronum benden daha fazla metinli paylaşım yapmamı istedi, o yüzden...

ARDA, SENİ SEVİYORUM!"

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