UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, evinde konuk ettiği Alman temsilcisi RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti.

İspanyol devinin gollerini Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappe ve Yan Diomande kaydetti.

Arda Güler'in golünün ardından Real Madrid'in sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.

Oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcuya yönelik Real Madrid'in paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Real Madrid'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Patronum benden daha fazla metinli paylaşım yapmamı istedi, o yüzden...

ARDA, SENİ SEVİYORUM!"