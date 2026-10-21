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Anasayfa Real Madrid Arda Güler yine attı, Real Madrid 3'te 3 yaptı!

Arda Güler yine attı, Real Madrid 3'te 3 yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arda Güler'in de ağları havalandırdığı maçta Real Madrid sahasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti ve üçüncü galibiyetini aldı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 23:59
Arda Güler yine attı, Real Madrid 3'te 3 yaptı!

Milli yıldız Arda Güler'in formasını terlettiği İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi RB Leipzig'i Santiago Bernabeu'da konuk etti.

43. dakikada Bernardo Silva ile öne geçen eflatun beyazlılarda Arda Güler 52. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İşte Arda Güler'in golü...

83. dakikada bu kez Kylian Mbappe sahneye çıktı ve durumu 3-0'a getirdi.

RB Leipzig 85'te Gomis'in kaydettiği golle farkı ikiye indirse de maçta gol perdesini 87'de Diomande kapattı: 4-1.

Bu galibiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Real Madrid 9 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. Leipzig ise 3 puanda kaldı ve 30. sırada yer aldı.

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