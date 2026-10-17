Arda Güler’den memleketine anlamlı jest!

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve dünya futbolunda adından söz ettiren Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesindeki çocuklara moral veren bir sürprize imza attı. Mengen İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere imzalı formasını gönderen başarılı futbolcu, miniklerin yüzünü güldürdü.

Güler'in gönderdiği imzalı formayı teslim alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Milli futbolcunun bu jesti hafızlık eğitimi alan minikler için unutulmaz bir hatıra olurken, öğrenciler de Arda Güler'e teşekkür ederek kariyerinde başarı temennisinde bulundu.

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