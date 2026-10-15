"BU, ÖZEL BİR OYUNCUNUN SAHİP OLDUĞU BİR ÖZELLİK" En korkutucu yanı ise zor olanı kolaymış gibi göstermesi. Üç rakibin arasında kalabiliyor ve yine de baskıdan kurtulmanın ya da takım arkadaşlarına fırsat yaratmanın bir yolunu bulabiliyor. Ona azıcık bile alan bıraktığınızda sizi cezalandırıyor. Önünü kapattığınızda ise başka bir çözüm buluyor. İşte bu, özel bir oyuncunun sahip olduğu bir özellik.