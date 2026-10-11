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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Real Madrid Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Real Madrid'in Villarreal karşısında aldığı galibiyete Arda Güler'in performansı damga vurdu. İspanyol basını, milli yıldızı yere göğe sığdıramazken Marca, Sport ve Mundo Deportivo'dan dikkat çeken övgüler geldi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 13:45
Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Villarreal'i konuk etti.

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Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Eflatun-beyazlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise Vinicius Jr.'ın ikinci yarıda gördüğü kırmızı kart oldu.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılan Brezilyalı yıldız, takımını 10 kişi bıraktı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Yan Diomande kaydetti.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Villarreal karşısında ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla İspanyol basınından tam not aldı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Mücadelede 77 dakika görev yapan 21 yaşındaki yıldız, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

İspanyol basınında yapılan değerlendirmelerde Arda'nın Real Madrid'in oyunundaki rolüne dikkat çekilirken genç futbolcunun karşılaşmanın en başarılı isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Marca, milli futbolcunun performansını överek, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Sport gazetesi de Arda'nın orta sahadaki etkisine vurgu yaptı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Haberde, "Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı." değerlendirmesine yer verildi.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Mundo Deportivo ise genç yıldızın takım içerisindeki fark yaratan performansına dikkat çekerek, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu." yorumunda bulundu.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maçta görev aldı.

Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!

Milli yıldız 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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