Arda Güler performansıyla İspanya'da manşetleri süsledi!
Real Madrid'in Villarreal karşısında aldığı galibiyete Arda Güler'in performansı damga vurdu. İspanyol basını, milli yıldızı yere göğe sığdıramazken Marca, Sport ve Mundo Deportivo'dan dikkat çeken övgüler geldi. İşte detaylar...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 13:45
Rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılan Brezilyalı yıldız, takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Yan Diomande kaydetti.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU
Villarreal karşısında ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla İspanyol basınından tam not aldı.
Mücadelede 77 dakika görev yapan 21 yaşındaki yıldız, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
İspanyol basınında yapılan değerlendirmelerde Arda'nın Real Madrid'in oyunundaki rolüne dikkat çekilirken genç futbolcunun karşılaşmanın en başarılı isimlerinden biri olduğu vurgulandı.
Marca, milli futbolcunun performansını överek, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.
Sport gazetesi de Arda'nın orta sahadaki etkisine vurgu yaptı.
Haberde, "Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı.
Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı." değerlendirmesine yer verildi.
Mundo Deportivo ise genç yıldızın takım içerisindeki fark yaratan performansına dikkat çekerek, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu." yorumunda bulundu.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maçta görev aldı.
Milli yıldız 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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