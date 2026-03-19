Ardalı Real Madrid fırtınası!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milli yıldızımız Arda Güler'in de oynadığı Real Madrid ilk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti. Rövanşta Manchester City ev sahipliği yaptı. İspanyol devi kritik maçta rakibini 2-1 mağlup ederek turu rahat bir şekilde geçti.

Real Madrid'in son 8'deki rakibi Bayern Münih oldu. Öte yandan, Who Scored'de yer alan bilgiye göre genç futbolcu, Devler Ligi'nde en çok pozisyonu yaratan (30) oyuncu oldu. Milli yıldızı (28) ile Bayer Leverkusenli Alejandro Grimaldo takip etti.

Arda Güler, "LaLiga'da Elche'yi 4-1 yendikleri mücadelenin 89. dakikasında 68 metreden attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum" sözleriyle paylaştı. 21 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Romanya ile oynayacakları mücadeleyi kazanmak istediklerini belirterek, "İnşallah 2026 Dünya Kupası'na gidebiliriz. Hepimizin en büyük hayali o" dedi.