CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Atletico Madrid-Real Madrid maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

Atletico Madrid-Real Madrid maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 17:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid-Real Madrid maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Simeone, Gonzalez, Sörloth, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius, Mbappe

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı TSİ 17.15'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
İrfan Can için yönetim harekete geçecek!
DİĞER
Aynadaki Yabancı’dan yeni tanıtım!
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike!
İşte Alvarez'in son durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'ya şok skor! ManU'ya şok skor! 16:36
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları! GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları! 16:33
Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? 15:53
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 15:52
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 15:07
G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! 15:06
Daha Eski
Fenerbahçe'de Bango ameliyat oldu Fenerbahçe'de Bango ameliyat oldu 14:45
F. Karagümrük - Trabzonspor maçı detayları! F. Karagümrük - Trabzonspor maçı detayları! 14:43
Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti 14:06
Marketler cumartesi günü açık mı? 📌Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri! Marketler cumartesi günü açık mı? 📌Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri! 13:50
Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:44
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 13:40