Atletico Madrid-Real Madrid maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Simeone, Gonzalez, Sörloth, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius, Mbappe

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı TSİ 17.15'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.