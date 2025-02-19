Arda mükemmel

Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Valverde, M.City'le oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında Arda Güler'i övdü. Valverde, "Arda ile iyi arkadaşsınız. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içinde morali nasıl?" sorusuna, "Mükemmel" cevabını verirken, "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip" dedi. Yıldız orta saha, Arda'nın yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.