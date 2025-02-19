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Haberler Real Madrid Arda mükemmel

Arda mükemmel

Valverde, R.Madrid’de süre bulamayan Arda Güler’in kulübün idolü olacağını savundu

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Arda mükemmel

Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Valverde, M.City'le oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında Arda Güler'i övdü. Valverde, "Arda ile iyi arkadaşsınız. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içinde morali nasıl?" sorusuna, "Mükemmel" cevabını verirken, "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip" dedi. Yıldız orta saha, Arda'nın yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.

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