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Haberler Real Madrid Arda Güler ve Türk taraftar arasında ilginç an! Söyledikleri yayına yansıdı

Arda Güler ve Türk taraftar arasında ilginç an! Söyledikleri yayına yansıdı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son maçında deplasmanda Brest'i 3-0 yendi. Oyuna 72. dakikada dahil olan Arda Güler'in mücadele sonunda bir Türk taraftarla yaşadığı diyalog ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 09:41
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Arda Güler ve Türk taraftar arasında ilginç an! Söyledikleri yayına yansıdı

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son maçları oynanandı. Real Madrid, Brest deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, Arda Güler 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadelenin sonunda Arda Güler'in tribündeki bir Türk taraftarla diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ntvspor'da yer alan habere göre, kendisini tribüne çağıran taraftara Arda Güler, formasını üzerinden çıkararak hediye etti.

Bunun üzerine taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu.

Brest'i 3 golle geçen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 11. sırada tamamladı ve son 16 için play-off oynama hakkı kazandı.

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