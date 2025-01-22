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Ancelotti ayrılmıyor
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili karar verdi. İtalayn teknik adam kalacağını belirtip, "Real Madrid'den ayrılmaya kesinlikle karar vermedim. Başkan Florentino Perez gibi ben de 4 yıl daha kalmayı umuyorum. 2029'da Florentino Perez ile birlikte büyük bir veda yapmak mükemmel olurdu" dedi.
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