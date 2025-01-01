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Haberler Real Madrid Kupaya doymuyor

Kupaya doymuyor

2024 yılında Kıtalararası, İspanya Süper Kupa, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşayan Ancelotti kariyerindeki 31. kupasını kaldırdı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Kupaya doymuyor

Dünyada 2024 yılına damgasını vuran Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti kırılması zor bir rekora doğru koşuyor. Geride kalan yılı 5 kupayla kapatan İtalyan teknik adam, dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2024'ü La Liga, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kıtalararası Kupa olmak üzere 5 kupa zaferiyle tamamladı.

ARDA GÜLER DE GÜLDÜ

65 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Altın Top ve FIFA En İyiler ödül törenlerinde de yılın en iyi teknik direktörü seçilmişti. Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olma başarısı gösteren Ancelotti'nin 5'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 31 kupa zaferi ise tüm zamanların en iyi teknik direktörü değerlendirmesine alınmayı hak ettiğini gösteriyor. Milli gururumuz Arda Güler de 5 kupa kazanan takımın bir parçası olarak dikkat çekti.

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